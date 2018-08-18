В Сети обнародовали видео стриптиза Лолиты

Популярная певица любит эпатировать публику, выступая в откровенных костюмах и совершая скандальнее поступки, невзирая на возраст. На днях, в преддверии своего 55-летия, она поделилась с поклонниками архивной видеозаписью.

Лолита выложила короткий ролик в свой аккаунт в соцсети Instagram, на котором она поет дуэтом вместе с Игорем Угольниковым. Молодая артистка выбрала фривольную песенку об интимных отношениях и для придания выступлению большей эффектности она совершала соблазнительные танцевальные движения, не забывая избавляться от «лишних» деталей туалета. Под конец импровизации певица осталась в коротком ярко-красном платье, которое подчеркивало тонкую талию и пышный бюст, а разрез открывал длинные ноги.

Лолита прикрепила к видеозаписи следующую подпись, «Готовлюсь к тому, что будет 55)).. Как много хороших эфиров, которые просто теперь можно найти и не сравнивать себя».

Пойда Анна