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| | В Сети обнародовали видео стриптиза Лолиты

В Сети обнародовали видео стриптиза Лолиты

Сегодня, 18:32

Популярная певица любит эпатировать публику, выступая в откровенных костюмах и совершая скандальнее поступки, невзирая на возраст. На днях, в преддверии своего 55-летия, она поделилась с поклонниками архивной видеозаписью.

 

Лолита выложила короткий ролик в свой аккаунт в соцсети Instagram, на котором она поет дуэтом вместе с Игорем Угольниковым. Молодая артистка выбрала фривольную песенку об интимных отношениях и для придания выступлению большей эффектности она совершала соблазнительные танцевальные движения, не забывая избавляться от «лишних» деталей туалета. Под конец импровизации певица осталась в коротком ярко-красном платье, которое подчеркивало тонкую талию и пышный бюст, а разрез открывал длинные ноги.

Лолита прикрепила к видеозаписи следующую подпись, «Готовлюсь к тому, что будет 55)).. Как много хороших эфиров, которые просто теперь можно найти и не сравнивать себя».


Пойда Анна
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