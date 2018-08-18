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| | Солнцев: Бузова и Бородина терпеть друг друга не могут в реальной жизни

Солнцев: Бузова и Бородина терпеть друг друга не могут в реальной жизни

Сегодня, 17:32

Пока на публике ведущие изображают теплые отношения, все на телевиденье знают, как дела обстоят на самом деле.

В шоу «Бородина против Бузовой» двум ведущим придется публично отстаивать свою точку зрения по самым злободневным вопросам. При этом и Ксения Бородина и Ольга Бузова настаивают на том, что их телеконфликт не стоит переносить в реальную жизнь. По словам Бородиной, хоть по многим вопросам у них разные позиции, они могут выстроить доброжелательное общение. Но далеко не все верят в подобные заявления.

Так, Лена Ленина знает, что и за пределами съемочной студии телеведущие плохо относятся друг к другу. Об их затяжном конфликте знают все на российском телевидении, но сами Бузова и Бородина раздражаются, если кто-то из журналистов напоминает им про соперничество. Бывший участник «Дом-2» Рустам Солнцев считает, что эти две телеведущие терпеть друг друга не могут в реальной жизни. Дело в том, что Бородина завидует певческой карьере Бузовой, а Бузова замужеству и материнству коллеги. Масла в огонь подлил Павел Воля, который пошутил, что у Бузовой «слабая» соведущая Ксения Бородина, за счет которой певица выглядит выгодно. Бородина восприняла эту шутку серьезно и обиделась.


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