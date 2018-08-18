Родной сын Олеси Судзиловской не считает ее звездой

У знаменитости сейчас крайне плотный график, но это не мешает уделять время любимым детям.

Талантливая актриса в очередной раз покорила сердца телезрителей, снявшись в комедийном сериале «Домашний арест». Также 43-летнюю Олесю Судзиловскую по праву считают самой стильной актрисой российского кинематографа. Сейчас у знаменитости плотный рабочий график. Однако старший сын актрисы не считает маму звездой.

В скором времени женщина побывает на фестивале «Короче!», снимется в ряду с Эдрианом Полом и Уильямом Шокли, а также намерена снять снять собственный фильм.

«Жизнь бурлит!», - заявила Судзиловская в последнем интервью.

У актрисы есть два сына – 2-летний Майкл и 10-летний Артем. Старший сын не считает Судзиловскую знаменитостью. Однако периодически школьник использует статус своей матери, например, просит актрису пропустить куда-либо без очереди.