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| | Родной сын Олеси Судзиловской не считает ее звездой

Родной сын Олеси Судзиловской не считает ее звездой

Сегодня, 16:57

У знаменитости сейчас крайне плотный график, но это не мешает уделять время любимым детям.

 

Талантливая актриса в очередной раз покорила сердца телезрителей, снявшись в комедийном сериале «Домашний арест». Также 43-летнюю Олесю Судзиловскую по праву считают самой стильной актрисой российского кинематографа. Сейчас у знаменитости плотный рабочий график. Однако старший сын актрисы не считает маму звездой.

В скором времени женщина побывает на фестивале «Короче!», снимется в ряду с Эдрианом Полом и Уильямом Шокли, а также намерена снять снять собственный фильм.

«Жизнь бурлит!», - заявила Судзиловская в последнем интервью.

У актрисы есть два сына – 2-летний Майкл и 10-летний Артем. Старший сын не считает Судзиловскую знаменитостью. Однако периодически школьник использует статус своей матери, например, просит актрису пропустить куда-либо без очереди.


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