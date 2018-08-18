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| | «Дань моде»: Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем

«Дань моде»: Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем

Сегодня, 16:55

Текущий август лидирует по количеству разводов среди звезд российского шоу-бизнеса, не успела отгреметь новость о расставании Шнурова и Матильды, а также Дакоты и Соколовского, как к ним присоединилась Акиньшина. 

 

Популярная 31-летняя актриса приняла решение разойтись со своим супругом Арчилом Геловани, с которым она сочеталась браком в 2012 году, родив ему двоих детей сына Константина и дочь Эмми. Она предпочла лично сообщить новость в своем аккаунте в соцсети Instagram, дабы предотвратить распространение «грязных» слухов в прессе. Оксана Акиньшина также указала, что «в последнее время это стало модным». 

 

На черно-белой фотографии с постом о разводе звезда запечатлена в строгом костюме, одетом на голое тело, при этом она делает вид, что вытирает «скупую» слезу, хотя на ее лице играет широкая улыбка.


Пойда Анна
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