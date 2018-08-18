Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями

Журналистам показалось, что Джей Ло скопировала образ Пэрис Хилтон. Однако ее наряд от Valentino оказался более изысканным, чем у наследницы империи отелей.

Рюши, оборочки и перья ассоциировались у фанатов с розовым фламинго – птицей прекрасной и редкой. Знатоки уверяют, что в этом наряде кинодива помолодела лет на 20. Многие модные эксперты относятся к «оперению» современных нарядов с пренебрежением. И напрасно. Лопес в хорошем смысле удивила публику кукольным платьем с перьями.

Актриса смотрелась на удивление нежно и романтично во всем розовом. Исключение составила только белая сумочка от Fendi. В таком наряде и босоножках от Gucci Джей Ло выглядела намного моложе своего бойфренда Алекса Родригеса, хоть на самом деле она старше его. Спортсмен явно гордился своей неожиданно юной спутницей и всячески это демонстрировал, бережно сжимая руку Дженнифер и приветливо улыбаясь фотографам.

Родригес и Лопес поначалу не предавали свой роман огласке, однако вездесущие папарацци вывели их на чистую воду. Осознав это, любовники перестали таиться и теперь регулярно балуют поклонников новыми совместными снимками, на которых царит полная идиллия.

Дарья Светозарова