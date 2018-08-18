Супруга лидера Korn умерла в 39-летнем возрасте

Женщина скончалась в день, когда ее супруг подал в суд иск, где требовал запретить ей общаться с детьми и домашней собакой.

Причина смерти в 39-летнем возрасте супруги лидера американской ню-метал группы Korn Девен Дэвис остаются пока неизвестными. Звукозаписывающая компания, с которой сотрудничают Korn, опубликовали объявление, в котором сообщается, что семья Джонатана Дэвиса поражена по поводу кончины его жены, и просит все уважать неприкосновенность приватной жизни музыканта и его родных, а также дать им возможность пережить потерю без вмешательства публики. Известно, что музыкант решил расстаться с женщиной из-за несовпадения характеров и постоянных скандалов.

Дэвис женился на Девен Дэвон в 2004 году, когда та работала танцовщицей и порноактрисой, в ее активе более сотни кинолент для взрослых. В результате этого брака у пары появились двое сыновей Пират и Цеппелин. Желание развестись с супругой Джонатан принял два года назад спустя 12 лет совместной жизни.

В январе умер 68-летний музыкант Эдди Кларк, прославившийся участием в составе группы Motorhead. Он долгое время лечился от пневмонии и скончался в больнице, где проходил лечение.

Никита Готский