После объявления о разводе Соколовский показал главного человека в своей жизни

В прессе разгорелся скандал, вызванный расставанием одной из самых ярких пар рссийского шоу-бизнеса Влада Соколовского и Риты Дакоты, причиной которого стали измены певца. После «громкого» заявления исполнитель предпочитал хранить молчание, не реагируя на провокации, нарушив его лишь один раз.





Рита Дакота подала на развод после того как узнала, что Соколовский изменял ей на протяжении 10 лет, при этом звезда попросила фанатов проявить уважение к ней и прекратить травлю ее пока еще мужа, поскольку она хочет разойтись цивилизованно. В течение недели певец не проявлял активности в сети, забросив свой микроблог и отказавшись от интервью.

Но на днях Владу надоело хранить молчание, поэтому он выложил в свой аккаунт в соцсети Instagram видеозапись, призванную объяснить, кто является для него самым главным человеком в жизни. На ней певец запечатлен на прогулке с 10-месячной дочерью Мией, которой он показывал паривший в небе самолет. Отец и дочь кажутся довольными обществом друг друга, хотя им доводится не так часто проводить время вместе из-за плотного рабочего графика Соколовского.

Пойда Анна