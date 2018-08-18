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| | Бузова из песка: Певица довольна собой в образе песочного сфинкса

Бузова из песка: Певица довольна собой в образе песочного сфинкса

Сегодня, 16:57

Ольга Бузова стала мифическим существом и Клеопатрой одновременно.

 

Оказывается, творчество Ольги Бузовой любят даже скульпторы. Так, один из мастеров Санкт-Петербурга увидел сходство между Ольгой и Клеопатрой. Скульптор во время фестиваля песочных фигур сделал из песка большую фигуру певицы в образе египетской царицы. Нижняя часть скульптуры напоминает сфинкса.



Ранее о реакции Бузовой ничего не было известно. Сегодняшняя ее публикация доказалf, что певица довольна собой в образе песочного сфинкса. На своей странице в соцсети артистка показалf, как проводит время ее мама, когда дочь уезжает на гастроли. На скриншоте из переписки со своей родительницей Ольга продемонстрировала песчаную скульптуру Клеопатры, рядом с которой стоит ее мама. «Это я», - подписала кадр телеведущая, добавив смайлик девушки в короне. Становится понятно, что Бузовой нравится, что ее сравнивают с великой Клеопатрой. Артистка гордо демонстрирует подписчикам свою песочную копию.


Мирослава Донцова
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