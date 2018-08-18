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| | Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России

Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России

Сегодня, 16:02

Скандальный блогер призывает россиян последовать примеру знаменитого юмориста.

СМИ и общественность широко обсуждает «похождения» знаменитого 72-летнего юмориста Евгения Петросняна с его предполагаемой молодой любовницей. Внимание к артисту выросло невероятным образом, пресса следит за каждым его шагом, поэтому недавно всплыл тот факт, что юморист делал себе так называемые «уколы красоты». Пока большая часть россиян осуждает артиста за его желание омолодиться, на защиту Петросяна встала скандальный ЖЖ-блогер Лена Миро. Она считает, что все «старперы» России должны равняться на знаменитого юмориста в его стремлении выглядеть ухожено.

Миро «страшно смотреть» на лица пожилых людей в банках, которых блогер сравнивает со «сморщенными сморчками». Ей абсолютно не хочется видеть таких людей на улицах и тем более становится одной из них через два десятка лет. Миро уверена, что старость не должна становится синонимом уныния, а с помощью современной косметологии и хирургии есть вполне реальная возможность и в преклонном возрасте выглядеть свежо и приятно.

Поклонники Миро не согласились с подобной позицией, ведь пенсионерам в России, как правило, не на что питаться, не то что пользоваться услугами косметолога. Однако многие понимаю зачем «молодится» Петросян - его работа связана с самопрезентацией публике. «Тут главное, чтобы на лице эмоции сохранились, а не выглядело бы мумией, как у того же Балуева», - написал один из пользователей ЖЖ.


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