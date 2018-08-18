Шнуров презентовал клип на песню «Не хочу быть москвичом»

Ролик опубликован в официальном аккаунте «Ленинграда» в YouTube. Музыкант снова затронул тему древней столицы России.

Сергей Шнуров и его группировка выпустила клип на новую песню «Не хочу быть москвичом». По сюжету, Шнуров катается по Неве на теплоходе и рассказывает, отчего он не любит Москву. В песне артист называет себя обычным провинциалом, е жалующего Первопрестольную, где якобы не с кем распивать алкоголь и «окурок бросить негде», а вся культура сосредоточена в Санкт-Петербурге. Сергей Шнуров добавил, что не поедет в Москву даже из-за свободного Wi-Fi и кольцевой ветви метро.

Ранее сообщалось о совместном дуэте лидера питерской группировки и Леонида Агутина. Для многих такой поворот событий неоднозначный, так как музыканты работают в разных направлениях, а грубый рок с романтикой совсем не сочетаются.

Никита Готский