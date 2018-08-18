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| | «В предвкушении шедевра»: Ольга Бузова показала заставку шоу «Замуж за Бузову»

«В предвкушении шедевра»: Ольга Бузова показала заставку шоу «Замуж за Бузову»

Сегодня, 15:53

Проект, на котором артистка попытается найти свою любовь, стартует 26 августа на канале «ТНТ».

 

Поклонники с нетерпением ждут выхода женского варианта «Холостяка» с Ольгой Бузовой в главной роли. Бороться за руку и сердце певицы в шоу «Замуж за Бузову» будут 15 состоятельных мужчин разных профессий. Недавно стало известно, что ведущей одного из самых ожидаемых шоу станет звезда Comedy Club Марина Кравец.



Сегодня на своей странице в соцсети Instagram Ольга Бузова представила фанатам заставку к долгожданному проекту. Певица показала эффектный ролик, на котором она предстала в образе королевы. «Осталось 8 дней, с 26 августа в 20.00 на ТНТ», - подписала публикацию артистка. Видео-заставка получилась довольно нежной и чарующей благодаря белым тонам. Бузова в белоснежном платье и короне восседает на троне, окруженном статуями мужчин. «Королева», «Красавица», «Афродита», - восхищаются поклонники образом холостячки. Фанаты отметили, что с нетерпением ждут выхода на экраны любовного шоу. «Потрясающая заставка», «В предвкушении шедевра», - оценили ролик фолловеры. Критики тоже высказались, заявив, что нормальный мужчина не пойдет на это шоу. «Начнётся прихлебательство и парад лицемерия», - отмечают хейтеры.

Не осталась в стороне и сестра знаменитости Анна Бузова, она продублировала анонс в свой микроблог и заявила, что с нетерпением ждет выхода нового шоу. Правда, подобный ход вызвал шквал критики, поскольку комментаторы посчитали излишним дополнительный пиар проекта со стороны семьи. Некоторые усомнились и в искренности Анны, которая, по их словам, сама решила хайпануть на столь значимом событии, ведь ей до популярности сестры очень далеко.


Мирослава Донцова
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