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| | «Объелась колбаски»: Бузова показала заплывший жиром «пресс»

«Объелась колбаски»: Бузова показала заплывший жиром «пресс»

Сегодня, 15:00

Накаченные кубики певицы внезапно превратились в один сплошной круг.

 

На днях Ольгу Бузову уличили в неудачном фотошопе. Артистка опубликованным снимком в купальнике продемонстрировала свои накачанные кубики пресса. Многие сразу же разоблачили телеведущую «Дома-2», отметив, что она «нарастила» пресс с помощью специального приложения. Невооруженным взглядом видно, что живот выглядит неестественно, а сами кубики кривоваты.

«Пресс» певицы все-таки удалось разоблачить внимательным юзерам. В Сети сравнили предыдущий снимок Ольги и кадры из ее выступления на сцене. На снимках Бузова показала резко заплывший жиром живот, которого еще вчера не было. Автор публикации отметил, что фото сделано на следующий день после публикации с прессом. На кадрах с концерта хорошо видно выпирающий живот артистки. «Особенно видно ее живот, когда она нагибается к зрителям. Там кубиками и не пахнет», - согласились пользователи. «Немного перекусила», «Заплыла арбузом», «Объелась колбаски», «Арбуз и дыня перед концертом был лишними», «Это все газы», - юморят фолловеры. Некоторые предположили, что Ольга слишком много выпила перед концертом, поэтому ее и раздуло.

 

Про арбуз пользователи вспомнили не случайно. Из последних публикаций стало ясно, что Бузова очень любит эту ягоду. Фолловеры не удивляются «спасательному кругу» певицы, которая очень любит покушать.


Мирослава Донцова
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