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| | Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды

Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды

Сегодня, 14:26

Балерина после пошлых шпагатов решила добавить немного таинственности своему образу. Однако парео поверх голого тела не восхитило фолловеров.

 

Анастасия Волочкова регулярно подвергается критике и обсуждению со стороны хейтеров, причем поводы для оскорблений знаменитость дает сама. То балерина прибегает за помощью к заметному фотошопу, из-за которого «плывут» стены, то не стесняется размещать фотографии с засаленной головой, то и вовсе предстает перед подписчиками в нетрезвом виде. Комментаторам начинает казаться, что у Волочковой нет граней приличия, ведь она ничего не стесняется - ни своего вульгарного поведения, ни пошлого вида. Не успели фолловеры насладиться снимками прилично одетой балерины в компании схиандримандрита на Корфу, как светская дива оголилась перед камерой.

Ниточки бикини торчат на бедрах Анастасии Волочковой, которая предстала на берегу моря, прикрыв свою наготу тонким парео. Своим внешним видом, без одежды, некогда прима российского балета огорчила фанатов. Подобную фотографию подписчики не смогли оставить без внимания: «Раздевается для того чтобы прикрыться, логика напрочь отсутствует. В купальнике этого нельзя было сделать?», - интересуются фолловеры. «Вот если честно! Мне всегда нравилось наблюдать и радоваться за вас! Но последние фото просто огорчают - в туалете в одних трусах с зарисованными сиськами это уже порно, перебор какой то, просто противно смотреть!», - возмущаются некогда преданные фанаты балерины.

Некоторые ненавистники решили пошутить, что от подобных видов у неподготовленных людей может и инфаркт случиться. Фанаты Волочковой в Instagrame считают, что кумир могла бы покорять аудиторию, если бы не бесконечная вульгарность: «Если бы встала не кривясь, без этих цветастых тапок и без намёка на оголенность-было бы обычное нормальное фото. А так опять - в волочковском стиле..».


Настя Пересоль
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