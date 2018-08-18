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| | «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита»

«Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита»

Сегодня, 14:16

Выступление звезды на благотворительном концерте многим показалось странным и непрофессиональным.

В Сети до сих пор не утихают обсуждения благотворительного концерта с балетом «Мастер и Маргарита», но внимание пользователей особенно привлекло участие в нем знаменитой примы-балерины Анастасии Волочковой. В «ЖЖ» («Живой Журнал») комментаторы высмеяли выступление звезды. Более того, название балета предложили сменить на более подходящее - «Танец синего петуха».

Комментаторы возмущены, почему с небалетными данными Волочковой в преклонном возрасте позволяют выступать в настолько значимых мероприятиях. «И это лицо русского балета», «Вылетела баба за все эти годы из формы, разучилась танцевать, но не понимает этого», - пишут о Волочковой. При этом саму постановку называют непрофессиональной и больше напоминающей «капустник». Но, с другой стороны, комментаторы соглашаются, что именно в таком «капустнике» и в таком странном сценическом костюме эпатажная балерина выглядит органично и уместно.


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