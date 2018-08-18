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| | Яркая юбка разоблачила поддельный загар Ким Кардашьян

Яркая юбка разоблачила поддельный загар Ким Кардашьян

Сегодня, 14:46

Дива Instagram приехала с друзьями в один из ресторанов Майами на шикарном внедорожнике Mercedes-Benz, подобранном под цвет её яркой одежды. Однако глубокий вырез юбки, демонстрирующий идеальные ноги неожиданно подвёл Кардашьян.

Один из папарацци снял кадр, в котором отчётливо видны лёгкие, почти ничего не скрывающие трусики. Маленький кусочек звёздного тела разоблачил безупречный загар, оказавшийся поддельным. Отодвинувшийся край белья показал следы от использования автозагара в аэрозоле. Несмотря на то, что Ким показала больше, чем собиралась, она не позволила этой неприятности испортить ей вечер. Просто поправила одежду и продолжила веселиться вместе с друзьями. Ранее Кардашьян порадовала поклонников демонстрацией новой неоновой Lamborghini. Этим летом Ким предпочитает яркие цвета.


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