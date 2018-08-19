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| | Мадалинская рассказала правду о смерти Евгения Меньшова

Мадалинская рассказала правду о смерти Евгения Меньшова

Сегодня, 07:20

Родители популярной актрисы дружили с семьей народного артиста России и его второй женой, которая скончалась от рака. К чести Меньшова, он преданно ухаживал за ней, тогда как его в схожей ситуации постигла более незавидная участь.

 

По словам Екатерины Мадалинской, когда второй жене ведущего «Песни года» Ларисе диагностировали рак женских органов, он не сдал ее в больницу, предпочтя разделить обязанности по уходу за больной с сиделкой и медсестрой, поэтому женщина умерла в родных стенах.

После ее кончины Евгений Меньшов сочетался браком с ведущей Ольгой Грозной, которая, несмотря на любовь к нему, своим отношением отдалила от артиста старых друзей и сына. Однако когда мужчине поставили диагноз рак костей, третья супруга отдала его на попечение государства в хоспис, где прошли последние дни артиса.

Актриса не берется судить поступок Грозной, так как тяжелобольной человек в доме – большое испытание для близких, но она считает, что «даже самый лучший уход в чужих стенах не заменит дома и любви родных, способных продлить его дни».


Пойда Анна
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