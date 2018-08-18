«Доска для серфинга»: Плоская со всех сторон Ксения Собчак разочаровала фанатов

Морской душ «смыл» все формы российского политика.

Очередная курортная публикация Ксении Собчак вызвала противоречивые эмоции у подписчиков. На кадре Ксения в купальнике стоит под душем на фоне моря. Пикантный снимок раскритиковали из-за плохой физической формы телеведущей. Плоская со всех сторон Ксения Собчак разочаровала фанатов. Пользователи отметили, что у Собчак нет ни груди, ни попы, ни талии. Ведущей посоветовали подкачать свое тело. «Сиськи забыла надеть», «Жопа уплыла», «Где вы увидели "красивую" попу и грудь?!! Их просто нет», «Сама плоскость», «Доска для серфинга», - обсуждают фигуру Ксении фолловеры. Некоторые отметили, что лучше бы Собчак подкорректировала снимок и не позорилась. «Слава Богу, она не стала президентом», - вздохнули с облегчением некоторые юзеры.

Преданные фанаты заступились за бывшего претендента на пост президента страны, отметив, что у нее «нормальная человеческая фигура». «Ксения натуральная, хорошенькая и счастливая», «Красивая и стройная. Не каждый может себя в такой форме держать», - пишут поклонники в ответ недоброжелателям.

Мирослава Донцова