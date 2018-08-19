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| | Алексей Воробьев начал жить вместе с бразильской моделью

Алексей Воробьев начал жить вместе с бразильской моделью

Сегодня, 00:30

Ранее актер и музыкант работал с иностранкой на одной съемочной площадке, после чего он официально заявил, что у него новые отношения.

 

С бразильской моделью Аной Гавлак Алексей Воробьев познакомился на съемках «Горных огней». Помимо этого, она снялась в одном из клипов певца. Фанаты российского музыканта считают, что пара хорошо смотрится друг с другом, а зарубежная возлюбленная Алексея не только очень привлекательна, но и обладает внешней харизмой, а также удивительной скромностью.

Воробьев признался, что с Аной он живет совместной жизнью. Для него Гавлак является не только очередной возлюбленной, но и приятным слушателем и собеседников. Возвращаясь после съемок в свой номер, певец мог долго рассказывать ей о собственных эмоциях и впечатлениях, которые он получил в работе над триллером «Горные огни».


Никита Готский
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