Данко отказался платить алименты больной ДЦП дочери

Экс-гражданская жена музыканта подала на него в суд, требуя взыскать деньги на содержание общих детей. У бывшей пары подрастает две дочери.

Певец Данко не смог мирно расстаться с супругой, и теперь та пытается добиться справедливости в суде. Помогала женщине решить вопрос адвокат Екатерина Гордон, но недавно ее коллеги заявили, что музыкант не может подписать документы на выплату алиментов. Жена Наталья просила, дабы певец выплачивал ей каждый месяц по 50 000 рублей. Принимая во внимание, что их дочь Агата болеет ДЦП и ей нужны дорогостоящие лекарства, эта сумма вполне приемлемая. Свой отказ Данко мотивирует плохим материальным положением.

Недавно артист расстался с гражданской супругой моделью Натальей Устименко после десяти лет совместной жизни. У них две дочери: 14-летняя София и 4-летняя Агата.

Никита Готский