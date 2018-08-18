"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде «Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез «Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods
| | «Туалетный коврик Бузовой»: В соцсетях жестко критикуют Романа Гриценко

«Туалетный коврик Бузовой»: В соцсетях жестко критикуют Романа Гриценко

Сегодня, 13:27

Поклонники возмущены поведением участника «Дом-2» на проекте и его заносчивостью.

 В соцсетях пользователи жестко критикуют Романа Гриценко, поведение которого на «Доме-2» выходит за рамки приличия. Зрители реалити-шоу считают, что Гриценко слишком много себе позволяет, когда подходит к новым парням проекта и заявляет, что на отборочный тур к ним никто не придет. Аудитория непрозрачно намекает, что и сам Гриценко не слишком востребован у женщин: «Только он тут с Яббой (Яббаровым) унитазным в большом спросе, и к ним валят бабы со всех концов Земли…»

Фанаты «Дом-2» уверены, что Гриценко своим нахождением на проекте обязан одной из ведущих. «Игрушка» и «туалетный коврик Бузовой» - именно так описывают участника реалити-шоу пользователи соцсетей, подчеркивая, что Гриценко слишком поверил в свою роль спектакле и «стал путать берега». Пока Бузова разрешает ему мечтать о том, что у них есть будущее и что он сможет знать известным телеведущим, но в итоге «такие мальчики камнем летят под откос, и набивают шишки себе».


Новости по теме
«Как мама с сыном»: Ольга Бузова на всю страну «опустила» Романа Гриценко
«Как мама с сыном»: Ольга Бузова на всю страну «опустила» Романа Гриценко

Новый эпизод культовой телестройки «Дом-2» преподносит зрителям неожиданное развитие событий. Поклонники уверены, что Ольга Бузова специально издевается над…

Гриценко поссорился с новой девушкой из-за флирта с Бузовой
Гриценко поссорился с новой девушкой из-за флирта с Бузовой

 Ирина Пинчук пришла на проект специально для встречи с Романом Гриценко, но пообещала разорвать с ним отношения, если он будет флиртовать с Бузовой. Последний…

Гриценко подрался с участником «Дома-2» из-за Бузовой
Гриценко подрался с участником «Дома-2» из-за Бузовой

 Потасовка произошла с Артемом Сорокой. Дело в том, что Сорока во время общения с артисткой нахамил ей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости