«Туалетный коврик Бузовой»: В соцсетях жестко критикуют Романа Гриценко

Поклонники возмущены поведением участника «Дом-2» на проекте и его заносчивостью.

В соцсетях пользователи жестко критикуют Романа Гриценко, поведение которого на «Доме-2» выходит за рамки приличия. Зрители реалити-шоу считают, что Гриценко слишком много себе позволяет, когда подходит к новым парням проекта и заявляет, что на отборочный тур к ним никто не придет. Аудитория непрозрачно намекает, что и сам Гриценко не слишком востребован у женщин: «Только он тут с Яббой (Яббаровым) унитазным в большом спросе, и к ним валят бабы со всех концов Земли…»

Фанаты «Дом-2» уверены, что Гриценко своим нахождением на проекте обязан одной из ведущих. «Игрушка» и «туалетный коврик Бузовой» - именно так описывают участника реалити-шоу пользователи соцсетей, подчеркивая, что Гриценко слишком поверил в свою роль спектакле и «стал путать берега». Пока Бузова разрешает ему мечтать о том, что у них есть будущее и что он сможет знать известным телеведущим, но в итоге «такие мальчики камнем летят под откос, и набивают шишки себе».