Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании

Звезда нулевых отправилась в свое девятое мировое турне. Год назад она дала 11 концертов в Азии. Теперь же Спирс решила расшевелить старую добрую чопорную Англию.

Британцы уже имели удовольствие наблюдать за эффектным шоу Бритни в Брайтоне. Настолько углубившись в творческий процесс, поп-принцесса даже забыла, что развлекает гей-парад и показала им настоящий «секс». Члены ЛГБТ-сообщества в количестве 50 тысяч человек взревели от восторга, когда 36-летняя певица приняла очень откровенную позу и сопроводила это ритмичными горизонтальными телодвижениями. И только потом, услышав реакцию публики, Спирс поинтересовалась у подтанцовки: «Где это мы?». Когда ей ответили, что она выступает для Brighton Pride, певица поинтересовалась: «А что это?». Однако радужное во всех смыслах настроение зрителей она не испортила.

Во время концерта в Скарборо, которым она открыла турне по стране, поп-принцесса также сдержанностью себя не утруждала. Она переодевалась в новые костюмы прямо перед зрителями, хоть эти наряды и так ничего не скрывали – сплошные сеточки да лямочки. В один из моментов Бритни повернулась к публике задом и приняла, как в народе говорят, «позу Рекса». Выглядывая между ног, дива сделала призывный жест рукой: заходите, мол, не стесняйтесь. И многие поклонники, преимущественно мужского пола, действительно поползли к «входу», прикрытому лишь кожаными стрингами.

Пользователи соцсетей по-разному высказывались о концерте в Скарборо. Одним показалось, что праздник певица превратила в похабщину и торжество разврата. Другие же похвалили артистку и добавили, что она устроила в Великобритании хорошую встряску и заставила ханжей поумерить пыл. «Бритни, ты – сама любовь», - написали они в Twitter исполнительницы.

Дарья Светозарова