«Целует собаку, а не жену»: Тарасов предпочел проявить нежность к питомцу, а не к Костенко

Новое звездной фото пары в соцсетях вызвало бурное обсуждение среди поклонников.

На странице в Instagram футболиста ФК «Локомотив» появилось его новое фото с супругой Анастасией Костенко и собакой Тарой. На фотографии экс-возлюбленный Бузовой целует собаку в морду, пока его самого целует и обнимает нынешняя жена. Пользователи соцсети быстро отреагировали на то, что Тарасов предпочел проявить нежность к питомцу, а не к Костенко: «Вместо собаки должна быть жена, по-моему так было бы уместнее», «То чувство когда собаку любишь больше чем жену», «Она целует его, он целует собаку».

Кроме того, на фото многие фанаты не узнали и Костенко, перепутав модель с дочерью-подростком футболиста от другого брака: «В первую секунду, открыв фото, показалось, что сзади дочка обнимает», «Вообще Настю не узнать! Я подумала сначала, что это его дочка Ангелина». В целом пользователи сошлись во мнении, что модель стала выглядеть намного моложе после родов первой дочери, а отсутствие макияжа делает ее внешность только красивее.