"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде «Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез «Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods «Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина
| | «Целует собаку, а не жену»: Тарасов предпочел проявить нежность к питомцу, а не к Костенко

«Целует собаку, а не жену»: Тарасов предпочел проявить нежность к питомцу, а не к Костенко

Сегодня, 13:08

Новое звездной фото пары в соцсетях вызвало бурное обсуждение среди поклонников.

 На странице в Instagram футболиста ФК «Локомотив» появилось его новое фото с супругой Анастасией Костенко и собакой Тарой. На фотографии экс-возлюбленный Бузовой целует собаку в морду, пока его самого целует и обнимает нынешняя жена. Пользователи соцсети быстро отреагировали на то, что Тарасов предпочел проявить нежность к питомцу, а не к Костенко: «Вместо собаки должна быть жена, по-моему так было бы уместнее», «То чувство когда собаку любишь больше чем жену», «Она целует его, он целует собаку».

Кроме того, на фото многие фанаты не узнали и Костенко, перепутав модель с дочерью-подростком футболиста от другого брака: «В первую секунду, открыв фото, показалось, что сзади дочка обнимает», «Вообще Настю не узнать! Я подумала сначала, что это его дочка Ангелина». В целом пользователи сошлись во мнении, что модель стала выглядеть намного моложе после родов первой дочери, а отсутствие макияжа делает ее внешность только красивее.


Новости по теме
Футболист Дмитрий Тарасов выставил беременную жену в дурном свете
Футболист Дмитрий Тарасов выставил беременную жену в дурном свете

Российский футболист и экс-партнер Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов свою нынешнюю беременную жену Анастасию Костенко выставил в плохом свете. Спортсмен…

Тарасов напугал друга «ссорой» с беременной Анастасией Костенко
Тарасов напугал друга «ссорой» с беременной Анастасией Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов не на шутку напугал своего друга Антона Миранчука. 1 апреля Тарасов сообщил своему товарищу о серьезном «скандале» с беременной…

Бузова спародировала свою беременную соперницу - жену Тарасова
Бузова спародировала свою беременную соперницу - жену Тарасова

 В настоящее время бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов с его супругой Анастасией Костенко ожидают пополнения в семействе. Многие фанаты Бузовой были…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости