Юлия Зимина показала поклонникам смелую фотографию без макияжа

На экране актриса всегда смотрится безупречно, чем ей помогает качественная косметика. Телезрители привыкли видеть ее при полном параде.

Российская знаменитость Юлия Зимина признается, что яркой и привлекательной женщину делают не услуги пластических хирургов, а любовь, улыбка и косметика. В своем Instagram-аккаунте Зимина обнародовала изображение, представ перед подписчиками без макияжа. Автором снимка является ее трехлетняя дочь Сима.

Поклонники не обратили внимание на отсутствие макияжа во внешнем виде ведущей и актрисы, написав ей ряд приятных слов. Они восхищаются ее красотой, отмечая, что огромное количество косметики Зиминой совсем не к лицу. Один из комментаторов прямо поинтересовался у звезды, каким образом в 37 лет она поддерживает себя в хорошей форме, но Юлия пока не дала ответ на этот вопрос.

В январе Зимина, как и многие другие российские знаменитости, отправилась на заграничный курорт, дабы поплескаться в море и насладиться теплом. Юлия вместе с дочерью улетела в Португалию, откуда показала фанатам впечатляющий снимок на фоне незабываемой природы Западной Европы и океанического побережья.

Никита Готский