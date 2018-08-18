"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде «Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез «Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods «Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина
| | Юлия Зимина показала поклонникам смелую фотографию без макияжа

Юлия Зимина показала поклонникам смелую фотографию без макияжа

Сегодня, 12:58

На экране актриса всегда смотрится безупречно, чем ей помогает качественная косметика. Телезрители привыкли видеть ее при полном параде.

 

Российская знаменитость Юлия Зимина признается, что яркой и привлекательной женщину делают не услуги пластических хирургов, а любовь, улыбка и косметика. В своем Instagram-аккаунте Зимина обнародовала изображение, представ перед подписчиками без макияжа. Автором снимка является ее трехлетняя дочь Сима.

Поклонники не обратили внимание на отсутствие макияжа во внешнем виде ведущей и актрисы, написав ей ряд приятных слов. Они восхищаются ее красотой, отмечая, что огромное количество косметики Зиминой совсем не к лицу. Один из комментаторов прямо поинтересовался у звезды, каким образом в 37 лет она поддерживает себя в хорошей форме, но Юлия пока не дала ответ на этот вопрос.

В январе Зимина, как и многие другие российские знаменитости, отправилась на заграничный курорт, дабы поплескаться в море и насладиться теплом. Юлия вместе с дочерью улетела в Португалию, откуда показала фанатам впечатляющий снимок на фоне незабываемой природы Западной Европы и океанического побережья.


Никита Готский
Новости по теме
Надежда Бабкина показала себя в купальнике и без макияжа
Надежда Бабкина показала себя в купальнике и без макияжа

Надежда Бабкина решила показать свою натуральную красоту поклонникам. Певица опубликовала в Instagram снимки, где она запечатлена в купальнике и без макияжа.

«Как мышка с усами»: Юлия Барановская без макияжа показала огромные усы
«Как мышка с усами»: Юлия Барановская без макияжа показала огромные усы

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала свою фотографию с отдыха, где решила обойтись без привычного броского макияжа. Как оказалось, такая инициатива…

На весь мир уже опозорилась: Бузову без макияжа высмеяли подписчики
На весь мир уже опозорилась: Бузову без макияжа высмеяли подписчики

Поклонники Ольги Бузовой не одобряют ее поведение и считают, что исполнительница опозорилась уже на весь мир, но не стала останавливаться. Теперь ведущая…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости