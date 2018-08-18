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| | Неожиданный дуэт: Леонид Агутин и Сергей Шнуров запишут совместную песню

Неожиданный дуэт: Леонид Агутин и Сергей Шнуров запишут совместную песню

Сегодня, 13:03

Новость заинтриговала поклонников артистов. Фанаты даже представить не могут, какое творение им придется услышать от музыкантов, работающих в разных стилях.

 

О совместной работе с Шнуром сообщил подписчикам Леонид Агутин. На своей странице в Instagram артист опубликовал фото с лидером «Ленинграда», а также короткий видеоролик, демонстрирующий репетицию артистов. «Репетнули с Серёгой песню. Надеюсь, лайф премьера уже не за горами», - сообщил в подписи к публикации Агутин.

Подписчики восприняли новость о том, что Леонид Агутин и Сергей Шнуров запишут совместную песню, неоднозначно. Многих неожиданный дуэт удивил, ведь Агутин и Шнуров – два исполнителя, выступающих в абсолютно разных жанрах. Рок с матами и романтичность никак не сочетается, отмечают фанаты.

Другие же уверены, что композиция получится отменной. «Два «индивидуальных» стиля… часто интересно получается симбиоз», «С нетерпением жду. Вероятно, это будет очень колоритное произведение», «Как же хочется услышать самых любимых исполнителей, да ещё и вместе», - пишут поклонники.

Без гневных осуждений в адрес Сергея Шнурова не обошлось. Артиста обвинили в приближении к народу и попсе. Стоит отметить, что музыкант последнее время отдалился от провокационных выступлений и даже выпускает клипы, которые получают положительные отзывы. Шнуров даже делится подробностями личной жизни в своем аккаунте. Говорят, что именно Матильда, с которой он развелся недавно, так положительно повлияла на него.


Мирослава Донцова
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