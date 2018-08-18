"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде «Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез «Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods «Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина
| | Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама

Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама

Сегодня, 12:39

Знаменитость считает, что с появлением ребенка она и сама переродилась. Себя она называет женщиной, которая до этого никогда не была матерью как таковой.

 

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро порадовала своих поклонников совместной фотографией с сыном и мужем. Она признается, что лишь теперь ощущает себя полноценной матерью, что было ее мечтой в течение долгих лет. Мэрилин пишет в Instagram, что заново влюбилась, когда держала малыша в руках, точно так же, как и год назад в его отца. Керро больше не чувствует себя одинокой, признаваясь, что только сейчас они стали единым целым: семьей. «Добро пожаловать в мир, Кайус-Уильям Хансен», - пишет она.

Фанаты автора поста поздравили ее с рождением отпрыска, пожелав ему всего самого наилучшего. Через несколько минут после публикации фотография набрала десятки тысяч лайков и массу комментариев.

Ранее участвовавшему в «Битве экстрасенсов» актеру Сергею Пахомову неизвестные в Железногорске нанесли удар по голове железной палкой. Писать заявление в полицию он не стал, но орудие удара все же передал правоохранителям.


Никита Готский
Новости по теме
Экстрасенс Мэрилин Керро сообщила о последствиях лунного затмения 27 июля
Экстрасенс Мэрилин Керро сообщила о последствиях лунного затмения 27 июля

 Экстрасенс Мэрилин Керро опубликовала в Instagram фотографию отца своего ребенка и сделала сенсационное заявление.

Мэрилин Керро показала заметно округлившийся живот
Мэрилин Керро показала заметно округлившийся живот

У звезды «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро заметили округлившийся живот. Судя по всему, гадалка находится на внушительном сроке.

В Сеть просочились снимки беременной Мэрилин Керро
В Сеть просочились снимки беременной Мэрилин Керро

На днях в Санкт-Петербурге прошел семинар организованный экстрасенсом Мэрилин Керро, на котором она продемонстрировала мастер-класс посвященный магии камней.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости