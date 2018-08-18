Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама

Знаменитость считает, что с появлением ребенка она и сама переродилась. Себя она называет женщиной, которая до этого никогда не была матерью как таковой.

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро порадовала своих поклонников совместной фотографией с сыном и мужем. Она признается, что лишь теперь ощущает себя полноценной матерью, что было ее мечтой в течение долгих лет. Мэрилин пишет в Instagram, что заново влюбилась, когда держала малыша в руках, точно так же, как и год назад в его отца. Керро больше не чувствует себя одинокой, признаваясь, что только сейчас они стали единым целым: семьей. «Добро пожаловать в мир, Кайус-Уильям Хансен», - пишет она.

Фанаты автора поста поздравили ее с рождением отпрыска, пожелав ему всего самого наилучшего. Через несколько минут после публикации фотография набрала десятки тысяч лайков и массу комментариев.

Ранее участвовавшему в «Битве экстрасенсов» актеру Сергею Пахомову неизвестные в Железногорске нанесли удар по голове железной палкой. Писать заявление в полицию он не стал, но орудие удара все же передал правоохранителям.

Никита Готский