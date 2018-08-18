Дочь Ренаты Литвиновой «взорвала» Сеть «горячими» снимками

В настоящее время Ульяна Добровская наслаждается морем и солнцем в Тоскане, тогда как ее знаменитая мама работает ад очереднм проектом в Москве. Девушка делится со своими подписчиками снимками, подчеркивающими ее изысканную красоту.

Несмотря на юный возраст, 17-летняя девушка активно делает карьеру в модельном бизнесе, принимая участие в рекламе таких ведущих мировых брендов, как Dior, а также пробуя свои силы на актерском поприще. Ульяна пока работает под присмотром Ренаты Литвиновой, но уже в следующем году сможет самостоятельно принимать решения, определившись с выбором сферы деятельности.

Многие поклонники юной звезды уверены, что она сможет превзойти свою мать, так как девушка не лишена таланта, и при этом обладает яркой внешностью. До недавнего времени на всех фотографиях акцент был сделан на лице Ульяны, а ее тело скрывала одежда, но последний снимок с отдыха позволяет лучше рассмотреть фигуру, которая вызывает восхищение.

На фото девушка запечатлена лишь по пояс, но даже этот ракурс позволяет оценить прекрасные формы, подчеркнутые купальником. Кроме того, налет эротизма снимку придают распущенные влажные волосы и пухлые приоткрытые губы. Подписчики буквально «осыпали» юную модель комплиментами, назвав ее «вдохновляющей» и невероятно «хорошенькой».

Пойда Анна