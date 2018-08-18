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| | Лера Кудрявцева похвасталась подарками для новорожденной дочери

Лера Кудрявцева похвасталась подарками для новорожденной дочери

Сегодня, 12:31

Кроха едва успела появиться на свет, но уже буквально усыпана презентами. В отличие от многих суеверных коллег по цеху Лера сразу поделилась фотографией малышки, правда только пяточки, и теперь принимает заслуженные поздравления.

 

Друзья ведущей «Секрета на миллион» и ее супруга хоккеиста Игоря Макарова не пожалели денег и сделали действительно достойные подарки: у дочери Кудрявцевой уже появились нарядные платья, крестильная рубашечка и персональный набор посуды. А близкий друг знаменитости Андрей Разыграев преподнес наследнице Леры шикарный букет цветов и еще множество даров. Всеми подарками для новорожденной теледива похвасталась своим поклонникам

Ранее разгорелись настоящие дебаты по поводу имени для малышки. Лера и Игорь после семейного совета нарекли кроху самым популярным в мире женским именем – Мария. Однако поклонники нашли, что знаменитость дала девочке слишком простое и даже деревенское имя. Фанаты разбалованы тем, что в поисках имен для своих чад звезды проявляют чудеса изобретательности: черпают вдохновение из былин, мирового эпоса, видеоирг и комиксов. Саша, Даша и Наташа, по их словам, уже оскомину набили. Что уж говорить об Иване да Марье. А вот Лера не пошла на поводу у моды и выбрала для наследницы простое и доброе имя. Некоторые сочли это странным, ведь первенца знаменитость назвала необычным именем Жан. Пользователи думали, что долгожданную дочь она назовет как-нибудь более вычурно – Евангелина или Патрисия. «Не звучит Мария Игоревна», - упрекнули они теледиву.

Многие подписчики напротив заявили, что Кудрявцева молодец и поступила правильно. Ведь имя Маша означает «любимая», «желанная», «госпожа». Хоть в некоторых толкованиях можно встретить и менее привлекательное значение – «горькая».


Дарья Светозарова
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