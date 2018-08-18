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Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона

Сегодня, 13:07

Актёр, сыгравший Робба Старка в «Игре престолов», отметил, что на самом деле не знает деталей сценария, однако у него есть догадки.

По мнению Ричарда Мэддена, в финале спасителем всех хороших персонажей может стать Джон Сноу, который расправится со злодеями едва ли не в одиночку. Актёр также подчеркнул, что может высказать ещё немало теорий о последнем сезоне эпической саги – только бы его не спрашивали о личной жизни.

Ранее свою версию окончания истории предсказала Софи Тёрнер. Исполнительницы роли Сансы Старк не уточняла, кто именно может победить в «Игре престолов», однако отметила, что многие герои будут преданы, не обойдётся без кровопролития в ходе военных действий и прочих стычек. В свою очередь, Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера, отметил, что его сценарий последнего сезона шокировал, так как есть хороший контраст с предыдущими.


Ирина Летинская
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