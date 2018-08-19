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| | Внучка Олега Янковского впервые поговорила с журналистами

Внучка Олега Янковского впервые поговорила с журналистами

Сегодня, 06:40

Девушка признается, что у нее не было повода побеседовать с корреспондентами.

 

В сентябре у внучки Олега Янковского Елизаветы пройдут две премьеры, ставшие для нее дебютными: в кино Авдотьи Смирновой «История одного назначения», а вторая состоится в МХТ в спектакле «Человек из рыбы» Юрия Бутусова.

Лишь недавно 24-летняя актриса вышла на связь с прессой, а до этого она никогда не беседовала с журналистами, не считая соцсети. Елизавета объяснила это просто отсутствием повода, хотя с учетом своей знаменитой фамилии могла сделать это очень давно. Она старается на полном серьезе относиться к своей специализации, которую очень любит, и считает действительно важным давать интервью только, если достигла определенного успеха на сцене, а «светить лицом» не видит смысла. Девушка считает, что в обратном случае перестанет себя уважать.

Прежде внучка Олега Янковского рассталась с молодым артистом Александром Палем, с которым пыталась строить отношения, но эта попытка успехом не увенчалась. Сейчас она тесно общается с продюсером Даниилом Ипполитовым, работающим в телекомпании Александра Цекало «Среда». Отчимом молодого человека приходится известный реформатор России в 90-х Анатолий Чубайс.


Никита Готский
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