Очередной скандал: Панин нарушил ПДД, чтобы расцеловать Крымский мост

Теперь скандальному артисту грозит штраф, поскольку остановка на мосту строго запрещена.

Алексей Панин все никак не распрощается с полуостровом. Его летний отпуск превратился в настоящее скандальное шоу. К сожалению, «голыми» фото с нудистского пляжа Симеиза все не закончилось. Накануне артист, заслуживший звание неадекватного пошляка-скандалиста, передумал возвращаться в Москву, чем наделал много шума. Сообщалось, что Панин устроил пьяный дебош на рейсе Симферополь-Москва. После он опроверг свое участие в инциденте, заявив, что отказался лететь по личным причинам.

Не прошло и дня, как Алексей Панин попал в очередной скандал, связанный с наземным транспортом. Актер решил вернуться на родину через Крымский мост. Эмоциями от посещения масштабной постройки артист поделился с подписчиками в Instagram. Однако позже публикация была удалена с его аккаунта, но осталась в Сети. Оказалось, что на мосту Панин нарушил правила ПДД. Он остановился и вылез из автомобиля, чтобы расцеловать сооружение через Керченский пролив.









На видео Панин опускается на колени и страстно целует асфальт Крымского моста. На камеру актер-скандалист благодарит президента РФ за построенный мост. Однако следующие фразы дают понять, что Панин вовсе недоволен сооружением. «От рака подохли дети», - заявляет артист, намекая на то, что потраченные на мост средства могли бы спасти жизнь больным онкологией. Алексей иронично назвал мост «самой большой необходимостью в стране».

Стоит отметить, что Панина могут оштрафовать на 2 тыс. рублей за «нежности» с конструкцией. Согласно с правилами дорожного движения, останавливаться на мосту запрещено.

Мирослава Донцова