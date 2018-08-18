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Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

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| | Очередной скандал: Панин нарушил ПДД, чтобы расцеловать Крымский мост

Очередной скандал: Панин нарушил ПДД, чтобы расцеловать Крымский мост

Сегодня, 11:46

Теперь скандальному артисту грозит штраф, поскольку остановка на мосту строго запрещена.

 

Алексей Панин все никак не распрощается с полуостровом. Его летний отпуск превратился в настоящее скандальное шоу. К сожалению, «голыми» фото с нудистского пляжа Симеиза все не закончилось. Накануне артист, заслуживший звание неадекватного пошляка-скандалиста, передумал возвращаться в Москву, чем наделал много шума. Сообщалось, что Панин устроил пьяный дебош на рейсе Симферополь-Москва. После он опроверг свое участие в инциденте, заявив, что отказался лететь по личным причинам.

Не прошло и дня, как Алексей Панин попал в очередной скандал, связанный с наземным транспортом. Актер решил вернуться на родину через Крымский мост. Эмоциями от посещения масштабной постройки артист поделился с подписчиками в Instagram. Однако позже публикация была удалена с его аккаунта, но осталась в Сети. Оказалось, что на мосту Панин нарушил правила ПДД. Он остановился и вылез из автомобиля, чтобы расцеловать сооружение через Керченский пролив.



На видео Панин опускается на колени и страстно целует асфальт Крымского моста. На камеру актер-скандалист благодарит президента РФ за построенный мост. Однако следующие фразы дают понять, что Панин вовсе недоволен сооружением. «От рака подохли дети», - заявляет артист, намекая на то, что потраченные на мост средства могли бы спасти жизнь больным онкологией. Алексей иронично назвал мост «самой большой необходимостью в стране».

Стоит отметить, что Панина могут оштрафовать на 2 тыс. рублей за «нежности» с конструкцией. Согласно с правилами дорожного движения, останавливаться на мосту запрещено.


Мирослава Донцова
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 По мнению пользователей, все, что делает Алексей Панин происходит из-за того, что ему попросту не хватает внимания.

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