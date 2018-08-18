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| | Александр Клюквин откровенно рассказал про позднее отцовство и неудачные браки

Александр Клюквин откровенно рассказал про позднее отцовство и неудачные браки

Сегодня, 11:42

Личная жизнь актера кино и озвучки складывалась не лучшим образом – он был женат три раза.

 Александр Клюквин за время своей творческой деятельности успел сняться во множестве сериалов и фильмов. Кроме того он подарил свой голос в российской озвучке не одному голливудскому актеру и даже Альфу из одноименного юмористического сериала про инопланетянина. Но пока карьера артиста шла вверх, в личной жизни то и дело появлялись проблемы. Во время недавнего интервью Клюквин рассказал про позднее отцовство и неудачные браки.

Впервые актер женился еще в студенческие годы, и прожил в браке 11 лет. За время супружеской жизни у него появилась первая дочь Анна, но ее родители в итоге разлюбили друг друга и решили разойтись. «Нам вообще не стоило жениться», - рассказывает Клюквин.

Второй раз артист женился на профессиональном дизайнере Елене, и прожил с ней долгие 20 лет. Клюквин уверен, что с Еленой у него была любовь, но за время продолжительного брака супруги успели надоесть друг другу. Артист уже не верил, что еще раз сможет встретить свою любовь, но неожиданное, еще во время брака с Еленой, в его жизни появилась Тамара.

После развода с Еленой Клюквин взял в жены Тамару. Сейчас они состоят в браке уже восемь лет, и артист признается, что они еще ни разу не поругались, несмотря на разницу в возрасте 29 лет. Более того, супруга подарила ему ребенка, хотя Клюквин считал, что не может иметь детей. «Так и вышло, я стал отцом в 58 лет. Я не знал, что могу так любить детей», - рассказывает актер.


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