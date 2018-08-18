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| | Окровавленный Алексей Воробьев разгромил декорации на съемках фильма ужасов

Окровавленный Алексей Воробьев разгромил декорации на съемках фильма ужасов

Сегодня, 11:22

Вскоре в прокат выходит западная кинокартина в стиле «хоррор» «Горные огни», съемки которой проходили в Калифорнии.

 

Одну из главных ролей в фильме сыграл российский певец Алексей Воробьев, для которого это уже не первый опыт съемок в Голливуде. Его персонаж - американский студент, приехавший с друзьями на Алтай, дабы почтить память убитой подруги. Там они знакомятся с шаманом, который выпускает злого духа, поочередно убивающего молодых людей.

Алексей позже рассказал о процессе работы над кинолентой. По его словам, во время съемочного процесса он должен был в одном из эпизодов ворваться в сарай, где прятались две девушки, скрывающиеся от «демона». Воробьев так увлекся ролью, что неожиданно для себя выбил с петелек дверь в помещение. Несмотря на секундный шок, он не остановился, а продолжил доигрывать до конца. Позже авторы проекта решили оставить этот кадр с поломкой декорации для финальной версии картины.

Алексей так устал после работы над хоррором, что даже не умылся перед возвращением домой. Забыв, что на его лице кровь, он заехал ранним утром на бензоколонку для покупки воды. Увидев испугавшихся его продавцов, он заверил, что с ним все нормально, купил нужный товар и ушел.


Никита Готский
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