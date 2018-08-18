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| | Ведущая «Орла и Решки» чуть не разбилась во время парковки

Ведущая «Орла и Решки» чуть не разбилась во время парковки

Сегодня, 11:19

По словам звезды «Орла и Решки», следует быть очень аккуратными при использовании бокового колеса.

Настя Ивлеева показала на странице небольшой ролик, в котором пыталась припарковаться не на обычном месте, а на краю обрыва. Однако удержать управление знаменитости в итоге не удалось, и она едва не разбилась. Ивлеева призналась, что это саму её напугало, а поклонникам, решившим использовать такой же метод, порекомендовала помнить – он достаточно не безопасный, и если ей чуть не стоил жизни, то для неопытных водителей тем более мало чем хорошим обернётся.

Кроме того, сама машина может оказаться после такого экстрима «всмятку». Такой опасный трюк ведущая продемонстрировала в рамках анонса нового сезона шоу о путешествиях. Поклонники согласились с тем, что видео привлекает внимание, однако подчеркнули – во время демонстрации звезда «Орёл и Решка. Перезагрузка» реально чуть не пострадала. Потому лучше не показывать такие эксперименты, ведь жизнь всё-таки дороже.


Ирина Летинская
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