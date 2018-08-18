«Спасибо дорогая тебе, за третью девочку»: Футболист Роман Павлюченко стал многодетным отцом

36-летний экс-нападающий «Спартака» в третий раз стал папой. Жена Романа Лариса родила дочку. Пара назвала малышку Евой.

Радостным событием Роман Павлюченко поделился с фанатами на своей странице в соцсети Instagram. Футболист опубликовал совместное фото с супругой Ларисой, сделанное в клинике. В подписи к снимку радостный отец написал, что жена подарила ему доченьку. Теперь Роман Павлюченко стал многодетным отцом. «Спасибо дорогая тебе, за третью девочку», - поблагодарил Роман возлюбленную за наследницу. Лариса также в своем аккаунте сообщила о пополнении в семье. «Мы счастливы втройне!», - написала радостная мама. Пара не стала держать имя девочки в тайне и сразу раскрыла все карты – третью дочь назвали Евой. Поклонники искренне поздравляют пару с пополнением в семье.









Роман и Лариса знакомы еще со школьной скамьи. Семнадцать лет назад пара сыграла свадьбу. Впервые влюбленные стали родителями в 2006 году, а через восемь лет у них появился второй ребенок. Фанаты намекнули, что супругам не стоит останавливаться на этом – теперь трем сестричкам нужен братик.

Мирослава Донцова