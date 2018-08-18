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| | «Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез

«Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез

Сегодня, 11:04

Певица опубликовала видео с первого большого концерта в Ялте.

 Ольга Бузова продолжает свой концертный тур по российским городам, вчера дошла очередь и до Ялты. Певица с синими волосами и синими губами вышла на сцену и исполнила несколько своих хитов, после чего записала видео для своих соцсетей вместе с фанатами, скадировавшими ее имя. В ролике видно, что крики поклонников довели Бузову до слез, но, скорее всего, это были слезы умиления и радости из-за невероятной востребованности у аудитории. Некоторое время певица даже не могла выговорить ни слова, но после все-таки перекричала фанатов и пригласила всех на свой концерт в Феодосии.

В комментариях под видео пользователи в Сети вновь предположили, что Бузова популярна в большей степени и у несовершеннолетних девочек, который и пришли на ее концерт: «Малолетки визжат». Однако в ролике можно заметить, что в зале достаточно разновозрастная аудитория и есть мужчины.

Тем временем, в Симферополе Бузову заметили в ресторане в компании одного из участников шоу «Замуж за Бузову» - сочинским ведущим Сергеем Зеленским. Поклонники считают, что именно он стал избранником певицы.


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