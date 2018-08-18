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| | «Так вот в чем дело!»: Фолловеры поняли, почему Бузова до сих пор не замужем

«Так вот в чем дело!»: Фолловеры поняли, почему Бузова до сих пор не замужем

Сегодня, 11:56

Найти мужчину своей мечты – это еще какая проблема для любой женщины, а особенно для тех, кто о них и вовсе не мечтает. Поклонники начинают подозревать, что стало истинной причиной развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Похоже, в полку Кристен Стюарт прибыло.

 

На очередном снимке теледивы в Instahram появилась фотография, которая вызвала массу вопросов у пользователей. На ней Ольга Бузова была не одна, а с особой женского пола, причем очень юной. Светловолосая нимфа призывно тянулась губами к лицу певицы, а сама Ольга лишь томно улыбалась, не пытаясь увернуться от столь интимной ласки.

 

«Так вот в чем дело! Оля, да ты у нас по девочкам? Так всегда было, или ты просто после Тарасова отчаялась», - поинтересовались поклонники. «Теперь мы поняли, почему ты до сих пор не замужем, однополые браки в России еще не разрешены. А ты слетай в Голландию», - предложили другие фолловеры. «Шикарная блондиночка, могу быть третьим», - предложил еще один юзер. «Бедные парни с «Замуж за Бузову» Им предстоит влюбить в себя лесбиянку!», - посочувствовали участникам нового реалити с Бузовой остальные фолловеры.

[media=https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/vp/6e0d0703dc486081cfb2b5961f6de06c/5B7A2C8F/t50.12441-16/39137070_658827431152580_8723341535431963273_n.mp4]

Комментаторы также интересовались, есть ли шанс у сильной половины человечества, или Оля окончательно «порозовела». Лишь некоторые оценили прикол знаменитости, но посоветовали певице быть осторожнее на поворотах, дескать, шутки шутками, а вдруг и правда поцелуи нежной блондинки ей покажутся слаще ласк брутальных мачо.


Дарья Светозарова
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