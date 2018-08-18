«Так вот в чем дело!»: Фолловеры поняли, почему Бузова до сих пор не замужем

Найти мужчину своей мечты – это еще какая проблема для любой женщины, а особенно для тех, кто о них и вовсе не мечтает. Поклонники начинают подозревать, что стало истинной причиной развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Похоже, в полку Кристен Стюарт прибыло.

На очередном снимке теледивы в Instahram появилась фотография, которая вызвала массу вопросов у пользователей. На ней Ольга Бузова была не одна, а с особой женского пола, причем очень юной. Светловолосая нимфа призывно тянулась губами к лицу певицы, а сама Ольга лишь томно улыбалась, не пытаясь увернуться от столь интимной ласки.

«Так вот в чем дело! Оля, да ты у нас по девочкам? Так всегда было, или ты просто после Тарасова отчаялась», - поинтересовались поклонники. «Теперь мы поняли, почему ты до сих пор не замужем, однополые браки в России еще не разрешены. А ты слетай в Голландию», - предложили другие фолловеры. «Шикарная блондиночка, могу быть третьим», - предложил еще один юзер. «Бедные парни с «Замуж за Бузову» Им предстоит влюбить в себя лесбиянку!», - посочувствовали участникам нового реалити с Бузовой остальные фолловеры.

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Комментаторы также интересовались, есть ли шанс у сильной половины человечества, или Оля окончательно «порозовела». Лишь некоторые оценили прикол знаменитости, но посоветовали певице быть осторожнее на поворотах, дескать, шутки шутками, а вдруг и правда поцелуи нежной блондинки ей покажутся слаще ласк брутальных мачо.

Дарья Светозарова