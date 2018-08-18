«Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки

Неожиданно для подписчиков, привыкшим видеть резкую критику действительности, блогер удивила всех комплиментарной публикацией. Впрочем, и в этом посте нашлось место для язвительных уколов в адрес значимых персон.

Лена решила по свежим следам обсудить свадьбу Натальи Поклонской. По её мнению, это событие может послужить примером для многих. Говоря о муже Поклонской, блогер оценила выбор Натальи, сказав, что скромная должность уполномоченного по правам человека, не пойдёт вразрез с совестью бывшего главного прокурора Крыма. Миро предположила, что на этом посту Ивану Соловьёву воровать будет нечего, в отличие от других чиновников. Как стало известно, торжество было скромным, гостей было не много, угощения не шокировали изысканностью и роскошью. Всё закончилось ещё до полуночи. Отзываясь с восторгом о бракосочетании народного избранника, блогер отметила, что оно не вызвало раздражение людей. Ведь такую свадьбу могут позволить себе большинство жителей страны.

В связи с этим, Лена вспомнила свадьбы многих именитых персон. Но свадьбу Поклонской она назвала гораздо лучше, чем у селебрити. В частности, она привела в пример разгул торжества по случаю бракосочетания Дмитрия Пескова и Татьяны Навки. В таких случаях, Миро испытывает такое же чувство, как и большинство соотечественников: стыд и раздражение. Она признала, что её возмущают бьющая по глазам показная роскошь: лимузины, царские дворцы, «Диоры и Шанели», ангажированные для этих мероприятий. Лена мечтает, чтобы чиновники любого ранга жили на свою зарплату, а свадьбы, по примеру Поклонской, играли в Крыму или Восточной Сибири.

Дмитрий Брокгауз