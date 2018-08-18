Растягивайте лучше удовольствие: Анастасию Волочкову из-за шпагата назвали «продолжением дерева»

Очередная публикация Насти - и снова шпагат. Без него балерину уже не воспринимают. Вот только этот шпагат отличается от своих предшественников – его в Сети восприняли «на ура».

Свой микроблог в Instagram Волочкова пополнила размышлениями «на тему». Балерина философствует о том, стоит ли ей делиться секретами своей феноменальной растяжки с поклонниками. Анастасия уверяет, что ее это ничуть не затруднит. Ее профессиональные советы помогут освоить все тонкости красивого шпагата, но перед этим лучше несколько лет проучиться в Академии балета, стать примой и станцевать все главные партии классического балета. «А вот нужно ли это вам? – спрашивает балерина. - Растягивайте лучше доброту и отзывчивость, удовольствие».

«Лучше и не скажешь, молодец Настена!», - написал один из фанатов. «Ты здесь полностью слилась с природой. Шикарный шпагат, тебя можно сравнить с продолжением дерева». «Чтобы мы без тебя делали? Ты такая позитивная, добрая, не помнишь зла и не зазнаешься!. Уж сколько тебя оскорбляли, а ты все равно открыта для всех, спасибо тебе», - осыпали комплиментами приму остальные комментаторы. Уже в первые минуты под снимком собралось несколько сотен лайков.

Дарья Светозарова