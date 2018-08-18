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| | «Не все настолько серьезно»: Представитель Сергея Жукова рассказал здоровье артиста

«Не все настолько серьезно»: Представитель Сергея Жукова рассказал здоровье артиста

Сегодня, 10:50

Официальный представитель певца заверил, что проблем с сердцем у лидера «Руки Вверх!» нет.

 

Фанаты Сергея Жукова переживают за его здоровье. Недавно артист признался фанатам, что он столкнулся с послеоперационными осложнениями. Сергей уточнил, что он не прикован к постели, просто он ежедневно проходит специальные процедуры. Сейчас исполнитель чувствует себя намного лучше. В конце августа ему предстоит пережить плановую операцию. О состоянии здоровья артиста рассказал его представитель. Он отметил, что сердце певца в норме. «Не все настолько серьезно», - подчеркнул представитель Жукова. Он добавил, что пока не может раскрыть диагноз Сергея.

Напомним, в начале августа Жуков объявил об отмене гастролей из-за здоровья. Артист заявил, что в августе у него состоится третья по счету операция. По поводу болезни певца ходит множество слухов, поскольку не сообщается, какой диагноз ему поставили. Некоторые уверены, что у фронтмена группы «Руки Веверх!» начались проблемы с сердцем. Однако представитель Сергея опроверг эту версию, отметив, что диагноз общественность узнает после того, как артист пойдет на поправку.

Певец обратился к фанатам и призвал их не переживать за него. Он уверен, что врачи помогут ему выздороветь. Жуков пообещал приехать с концертами в южные города страны в начале осени.


Мирослава Донцова
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