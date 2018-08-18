«А ты цветы туда засунула?»: Поклонники испытали тошноту от нового романтичного фото Бузовой

Популярная поп-дива сейчас отдыхает в Ялте. Однако даже в свой заслуженный отпуск находит время для своих фолловеров. Ее профиль в Instagram пестрит фотографиями как практически порнографическими, так нежно-романтическими, а на одной из них Бузова попыталась примирить противоположности. По мнению юзеров, вышло, мягко говоря, не очень.

Вся в сердечках певица восседает в позе лотоса возле бассейна. При этом возле груди, или вернее в лифчике от супероткровенного бикини знаменитость сжимает букет полевых цветов. Девушка трогательно улыбается, и стреляет глазами в направлении своего, по словам некоторых юзеров, давно увядшего «цветка».

Кроме двух тесемочек в виде купального костюма на певице ничего нет. Казалось, бы – смотри на эту пусть и не первозданную, а скорее сотворенную пластическими хирургами красоту, и наслаждайся. Ан нет! Хейтеры полны решимости обругать знаменитость. «Не позорь позу лотоса. В Индии – это символ чистоты, а на тебе пробы негде ставить», - разбушевались злопыхатели. «Тебе не цветы нюхать, а кожаный банан надо облизывать»,- продолжили унижать ее другие ненавистники. «А ты цветы туда засунула? Опусти пониже, хоть вонь забить от твоего «цветочка», - заявили остальные фолловеры.

Некоторые поклонники заявили, что испытали тошноту от такого «смешения жанров». По их словам, этот букетик должна была держать в руках героиня пасторали, а не прошедшая все тяжкие ведущая «Дома-2». «Тоже мне, невинная овечка», - возмутились они.

Ольге повезло, что и армия фанатов у нее многочисленная. «На свои «цветы» посмотрите! Их хоть бочкой духов залить – вонь не забьешь, про ваши пасти я вообще молчу», - написал один из защитников. «Молодец, Оля, очень нежно. Ты действительно, такая же прекрасная, как эти милые цветы. На этих «ценителей» забей. Кого они в жизни видели кроме Маньки, Таньки и Натахи?», - успокоил звезду другой преданный поклонник.

Дарья Светозарова