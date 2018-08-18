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 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

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| | «Идет целенаправленная травля»: Джигурда прокомментировал «дебош» Панина на борту самолета

«Идет целенаправленная травля»: Джигурда прокомментировал «дебош» Панина на борту самолета

Сегодня, 09:11

Давний приятель и коллега артиста заявил, что никакого дебоша не было. Ситуацию специально сфабриковали против Алексея, уверен Никита Джигурда.

 

Скандальный актер и шоумен Никита Джигурда заступился за Алексея Панина. Артист прокомментировал случившееся на борту самолета рейса Симферополь-Москва. Он заявил, что «дебош» специально сфабрикован теми, кто «обладает рычагами управления» и «скрывает гейскую ориентацию». «Идет целенаправленная травля против Панина», - отметил Джигурда. Артист добавил, что Алексей Панин является «суперартистом мирового уровня и высказывает свою позицию как пацан». По мнению Никиты, Панин не нравится представителям шоу-бизнеса, потому что выдает секреты известных личностей. Именно поэтому ему объявили войну, уверен Джигурда.

Напомним, Алексей Панин снова оказался главным участником скандала. На днях общественность обсуждала дебош, устроенный Паниным на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву. Как сообщают очевидцы, пьяный актер вел себя неподобающе, за что его сняли с рейса. Сам же артист поспешил опровергнуть свою причастность к дебошу, отметив, что он с дочкой просто решил остаться в Симферополе по своим причинам.

Авиакомпания, пострадавшая от действий Панина, намерена взыскать с российского артиста компенсацию за двухчасовую задержку рейса.


Мирослава Донцова
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