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| | Бритни Спирс придется заплатить экс-супругу 110 тысяч долларов

Бритни Спирс придется заплатить экс-супругу 110 тысяч долларов

Сегодня, 09:10

Таковым стало решение суда. Десть лет назад Бритни выпустила клип на песню Everytime о душевной драме и последующих событиях. Однако никто не мог сказать тогда мега-популярной певице, что ролик станет пророческим.

 

В начале двухтысячных у Бритни Спирс было все, о чем только мог мечтать человек: сногсшибательная внешность, которая вдохновляла создателей куклы Барби, мировая известность и устроенная личная жизнь. Поп-звезда вот-вот должна была сместить с пьедестала саму Мадонну, но внезапно ушла «в крутое пике». Муж Кевин Федерлайн неожиданно оказался не таким идеальным. Слава Бритни помогла ему выбиться из простой подтанцовки в крутые рэперы, но вместо благодарности он отсудил у Спирс общих двух детей – сыновей Шона и Джейдена.

Однако Бритни встретила такой удар судьбы мужественно. Не обошлось без нескольких срывов, но знаменитость быстро взяла себя в руки и продолжила концертировать, выпускать песни. Сейчас армия ее поклонников не такая огромная, как 15 лет назад, но многие миллениалы до сих пор с удовольствием ностальгируют под ее старые и новые хиты.

А Кевин устроил брак со старой-новой возлюбленной волейболисткой в отставке Викторией Принс, и они родили еще двух детей. В итоге, многодетный отец не слишком свободен в средствах. Его годовой доход очень скромен по сравнению с гонорарами звездной экс-супруги. Бритни зарабатывает за год 35 миллионов, тогда как вклад Кевина в семейный бюджет – 350 тысяч.

Бритни исправно платит бывшему мужу алименты, по 20 тысяч в месяц на каждого из мальчиков. Это в сумме больше полугодового дохода Федерлайна. Мужчине стало мало этого, и он требует от бывшей жены увеличения пособия, мотивируя это тем, что дети выросли, и их потребности тоже. Суд уже постановил, что Спирс придется заплатить экс-супругу 110 тысяч долларов. Это плата за судебные издержки. Юристы Федералйна настроены более, чем серьезно. Они уже полны решимости доказать, что певица скрывает основную часть доходов.


Дарья Светозарова
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