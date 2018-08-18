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| | 46-летний топ-менеджер «Русгидро» завязал отношения с 27-летней дочерью миллиардера

46-летний топ-менеджер «Русгидро» завязал отношения с 27-летней дочерью миллиардера

Сегодня, 08:54

Эти отношения вызвали огромный резонанс в обществе, поскольку Илона Кесаева считается одной из самых завидных невест России из-за своего многомиллиардного наследства.

 

Девушка предпочитает проводить время, путешествуя по миру на частном борту, изучая предметы искусства и наслаждаясь атмосферой вечеринок с участием звезд голливуда и други медийных личностей.

Ее светская жизнь в столице не задалась изначально, поэтому 27-летняя красавица переключилась на другие страны. В затянувшемся турне Илону сопровождает ее сестра Лара Лието, которая на протяжение нескольких лет встречается со знаменитым актером Эдрианом Броуди.

В свою очередь, личность избранника Кесаевой, 46-летнего Вячеслава Пивоварова, представляет особый интерес для прессы, так как мужчине удалось сделать головокружительную карьеру. Специфика его работы заключается в привлечении иностранных инвесторов, и до переезда в РФ Пивоваров занимал должность управляющего директора Citibank в Нью-Йорке. В Москве в течение двух лет он выполнял обязанности советника министра экономического развития РФ, а затем заняв пост члена совета директоров одной из крупнейших госкомпаний «Русгидро». Кроме того, пивоваров широко известен в светском обществе, так как в период брака с моделью Ингой Барковска он часто посещал различные мероприятия, в том числе конкурсы красоты, телепрограммы и даже «Новую волну» в Юрмале.

На данный момент пара не рассказывает историю своего знакомства, предаваясь любви на Лазурном берегу, забывая обо всем, даже о разнице в возрасте в 19 лет. Влюбленные катаются на Bentley по французскому серпантину, посещая вечеринки в Сен-Тропе, при этом около острова Мальорка их ожидает 50-метровая яхта SKY, принадлежащая отцу Илоны.


Пойда Анна
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