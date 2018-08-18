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| | «Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами

«Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами

Сегодня, 08:53

Из-за нескончаемых атак недоброжелателей отставная балерина решила обратиться к высшим силам. Она считает, что, как набожный человек, может рассчитывать на помощь церкви.

Анастасия Волочкова давно ведёт яростную борьбу со злопыхателями. Она пробовала удалять негативные комментарии и закрывала возможность писать сообщения. Анастасия даже обращалась к хейтерам напрямую и пыталась вразумить их. В конце концов, она решила обратиться к помощи церкви. Во время отдыха на греческом острове Корфу Волочкова посетила местный храм и поблагодарила святую Феодору за помощь в судебном процессе, который она выиграла благодаря молитвам в адрес этой святыни. После этого у неё была беседа со схиандримандриом Поликарпом, у которого Анастасия смиренно попросила благословления на свою борьбу против недоброжелателей. Священник благословил балерину и дал ей напутствие написать добрые слова и призвать хейтеров к благоразумию. В подарок Волочкова получила белый платок, который, по её словам, «пропитан чистой энергетикой молитв многих храмов». Поклонники Анастасии решили, что платок станет надёжным оберегом против атак злопыхателей. Теперь, по их убеждению, хейтеры будут обходить страницу Волочковой десятой дорогой, как «нечистая сила». Действия магического платка ограничены, пока балерина развлекается в Греции. Поэтому недоброжелатели Анастасии уже успели язвительно заметить, что шпагат в храме её сделать не позволили, «от того она и бесится».


Дмитрий Брокгауз
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