"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева «Сказочница»: Зрители раскритиковали эксперта-адвоката из «Прямого эфира» «Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине
| | «Дешевый загар и отсутствие глаз»: Бузову без макияжа и с открытым ртом сравнили с мужиком

«Дешевый загар и отсутствие глаз»: Бузову без макияжа и с открытым ртом сравнили с мужиком

Сегодня, 08:48

Артистку с натуральным лицом на новом фото пользователи снова раскритиковали.

 

Ольга Бузова продолжает гастролировать по Крыму. На днях певица уже выступила в Геленджике и Ялте. На своей странице в соцсети артистка напомнила, что следующая ее остановка – Феодосия. Очередное объявление телеведущая сопроводила эффектным снимком. На нем Бузова позирует в костюме с пышным рукавом. Артистка запечатлена без макияжа и, как всегда, с открытым ртом.

Певица снова не угодила подписчикам своей натуральностью. Они отметили, что Ольга выглядит неухоженной и глупой девушкой. «Ты ли это???? Я тебя без штукатурки и не признал бы», - пишут удивленные юзеры. Пользователи возмутились опять открытому рту Ольги: «Рот закрой», «Надо иногда рот закрывать». Некоторые сравнили ненакрашенную певицу с ядерной войной. «Без макияжа как без фонограммы», «Дешевый загар и отсутствие глаз», «Рот бы прикрыла и улыбнулась естественно, натурально, а не на публику и камеру», - комментируют подписчики.

 

Бузову на новом фото сравнили с мужиком или трансом, поскольку не заметили в ней женственности. Но преданные фанаты посчитали, что Ольга без макияжа выглядит намного моложе и красивее. Также они отметили, что артистка выбрала очень красивый и оригинальный наряд.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Бузова напугала фанатов помятым лицом
Бузова напугала фанатов помятым лицом

Певица и ведущая Ольга Бузова напугала свих фанатов новым снимком в Instagram. Бузова опубликовала снимок без привычного яркого макияжа.

Бугры на носу: Бузова снова перестаралась с Photoshop
Бугры на носу: Бузова снова перестаралась с Photoshop

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на новом рекламном фото очков перестаралась с использованием фоторедактора. Из-за неудачной ретуши на носу звезды…

Снова за свое: Бузова провела 18 часов в интимной позе
Снова за свое: Бузова провела 18 часов в интимной позе

Подписчики певицы в недоумении.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости