«Дешевый загар и отсутствие глаз»: Бузову без макияжа и с открытым ртом сравнили с мужиком

Артистку с натуральным лицом на новом фото пользователи снова раскритиковали.

Ольга Бузова продолжает гастролировать по Крыму. На днях певица уже выступила в Геленджике и Ялте. На своей странице в соцсети артистка напомнила, что следующая ее остановка – Феодосия. Очередное объявление телеведущая сопроводила эффектным снимком. На нем Бузова позирует в костюме с пышным рукавом. Артистка запечатлена без макияжа и, как всегда, с открытым ртом.

Певица снова не угодила подписчикам своей натуральностью. Они отметили, что Ольга выглядит неухоженной и глупой девушкой. «Ты ли это???? Я тебя без штукатурки и не признал бы», - пишут удивленные юзеры. Пользователи возмутились опять открытому рту Ольги: «Рот закрой», «Надо иногда рот закрывать». Некоторые сравнили ненакрашенную певицу с ядерной войной. «Без макияжа как без фонограммы», «Дешевый загар и отсутствие глаз», «Рот бы прикрыла и улыбнулась естественно, натурально, а не на публику и камеру», - комментируют подписчики.

Бузову на новом фото сравнили с мужиком или трансом, поскольку не заметили в ней женственности. Но преданные фанаты посчитали, что Ольга без макияжа выглядит намного моложе и красивее. Также они отметили, что артистка выбрала очень красивый и оригинальный наряд.

Мирослава Донцова