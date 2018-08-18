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| | Из-за измен мужа Рита Дакота полюбила себя «неидеальную»

Из-за измен мужа Рита Дакота полюбила себя «неидеальную»

Сегодня, 08:08

Хронические измены мужа довели семью Риты Дакоты до развода. После этого у неё появился повод взглянуть на себя со стороны и заняться кардинальными переменами в своей жизни.

Певица на своей странице в соцсети поделилась переживаниями после известия о неверности мужа. Рите показалось, что весь мир рухнул и больше никогда больше не стать прежней. Девушка почувствовала себя слабой и раздавленной, ей хотелось, чтобы её жалели. Рита решила доказать мужу, что она чего-то стоит и показать ему, как много он потерял. У неё даже появились мысли «перекроить» себя у пластического хирурга, измотать тело в тренажерном зале и добиться идеальности в кабинете косметолога. Но, однажды эти желания прошли, и она внезапно полюбила себя со всеми недостатками. Дакота уверяет, что теперь находит радость в каждой своей новой морщинке у глаз, в несовершенной форме груди, в каждой растяжке на животе. По её мнению, важно научиться принимать себя любой: «Я вижу совершенство в «неидеальности», и, о господи, как же это потрясающе!». Рита считает, что только сейчас у неё начинается наполненная смыслом жизнь.


Дмитрий Брокгауз
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