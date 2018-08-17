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| | «Странное занятие для мужика»: Водоваева рассказала, за кого не нужно выходить замуж

«Странное занятие для мужика»: Водоваева рассказала, за кого не нужно выходить замуж

Сегодня, 23:00

Под фото знаменитость делится своим опытом несчастливых отношений.

 

Алена Водонаева высказала поклонникам, за кого из представителей мужского пола лучше не выходить замуж. Звезда опубликовала запись в соцсети Instagram.

Водонаева красуется на снимке с супругом - Алексеем Комовым. Экс-участница «Дома-2» уверенна, что нельзя заводить отношения с любителем селфи, так как это «довольно-таки странное занятие для мужчины».

Замуж надо выходить за того, кто никогда не делает селфи ???? Шучу конечно, но без шутки. Встречаться можно с любыми парнями, с какими душе ( и не только ей ) угодно. А глубоко влюбляться и уж тем более замуж идти - только за человека, который по всем фронтам мужик. Не только по половым признакам ) Ну вот честно, никогда не ходила замуж за тех, кто делает селфи. Ведь реально странное занятие для мужика. Мне даже интересно как это, когда твой муж селфист? Расскажите, а! ???? Photo: @agafonova_anastasia @andrey_anderbay

A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on

Поклонники согласны с мнением Водонаевой. «Мой не делает. И в соц. сетях не сидит)», «Правильно,Алёна! Я согласна! Странное», «Я тоже это не очень понимаю если честно, к счастью таких нет в моем окружении», «Мне бы в голову не пришло жить с бабоселфиком», — заявили подписчики в соцсети.


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