«Странное занятие для мужика»: Водоваева рассказала, за кого не нужно выходить замуж

Замуж надо выходить за того, кто никогда не делает селфи ???? Шучу конечно, но без шутки. Встречаться можно с любыми парнями, с какими душе ( и не только ей ) угодно. А глубоко влюбляться и уж тем более замуж идти - только за человека, который по всем фронтам мужик. Не только по половым признакам ) Ну вот честно, никогда не ходила замуж за тех, кто делает селфи. Ведь реально странное занятие для мужика. Мне даже интересно как это, когда твой муж селфист? Расскажите, а! ???? Photo: @agafonova_anastasia @andrey_anderbay

