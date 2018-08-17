«Странное занятие для мужика»: Водоваева рассказала, за кого не нужно выходить замуж

Под фото знаменитость делится своим опытом несчастливых отношений.
Алена Водонаева высказала поклонникам, за кого из представителей мужского пола лучше не выходить замуж. Звезда опубликовала запись в соцсети Instagram.
Водонаева красуется на снимке с супругом - Алексеем Комовым. Экс-участница «Дома-2» уверенна, что нельзя заводить отношения с любителем селфи, так как это «довольно-таки странное занятие для мужчины».
Замуж надо выходить за того, кто никогда не делает селфи ???? Шучу конечно, но без шутки. Встречаться можно с любыми парнями, с какими душе ( и не только ей ) угодно. А глубоко влюбляться и уж тем более замуж идти - только за человека, который по всем фронтам мужик. Не только по половым признакам ) Ну вот честно, никогда не ходила замуж за тех, кто делает селфи. Ведь реально странное занятие для мужика. Мне даже интересно как это, когда твой муж селфист? Расскажите, а! ???? Photo: @agafonova_anastasia @andrey_anderbay
Поклонники согласны с мнением Водонаевой. «Мой не делает. И в соц. сетях не сидит)», «Правильно,Алёна! Я согласна! Странное», «Я тоже это не очень понимаю если честно, к счастью таких нет в моем окружении», «Мне бы в голову не пришло жить с бабоселфиком», — заявили подписчики в соцсети.