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| | Звезда трилогии «Назад в будущее» верит, что болезнь Паркинсона можно будет победить через пять лет

Звезда трилогии «Назад в будущее» верит, что болезнь Паркинсона можно будет победить через пять лет

Сегодня, 22:48

Майкл Джей Фокс двадцать лет борется с данным недугом, но не теряет надежды.

 

«Мы сможем предупредить болезни и остановить ее развитие», заявил Майкл Дж. Фокс о синдроме Паркинсона.

Звезда легендарной трилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс верит, что болезнь Паркинсона можно будет победить уже через пять лет. Страшный диагноз Майклу поставили медики ещё в 1991 году. Тогда парню дали 10 лет активной жизни. Сейчас киноактеру 57 и он продолжает бороться с болезнью Паркинсона и помогает людям с таким же расстройством.

Майкл Дж. Фокс вкладывает сотни миллионов долларов в исследования, выступает и поддерживает больных. Он призывает людей верить в исцеление и не унывать.

В 2000 году был основан Фонд борьбы с паркинсонизмом имени Майкла Дж. Фокса. Основатель Фонда рассказал, что многие оживились, когда узнали, что звезда «Назад в будущее» болен синдромом Паркинсона и не стесняется своего недуга.

Фонд перевел около 1 млрд долларов для исследования заболевания. По словам соучредителя организации, теперь Паркинсон больше не «конец света». Дебора У. Брукс уверена, что очень скоро с симптомами болезни можно будет справиться и даже победить ее окончательно.


Татьяна Преображенская
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