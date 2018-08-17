Психолог считает важным для Степаненко отпустить Петросяна

Специалист считает, что отношения звездной пары обречены и их уже невозможно спасти.

Психолог Сергей Ланг считает, что многие женщины остро реагируют, если мужья им изменяют, а завести новую пару после расставания им довольно непросто. Он считает, что Степаненко ныне находится в депрессии, потому из-за этого и ведет себя эмоционально. Недавно в СМИ появились сведения о беременности молодой ассистентки Петросяна, поэтому Елена Степаненко стала такой агрессивной и хочет себе 80% нажитого имущества с артистом.

Психолог отметил, что имеются пары, когда жена дает возможность спутнику жизни нагуляться, дабы потом он возвратился в семью. У Петросяна и его жены данный период затянулся, они не живут вместе последние 15 лет, дает о себе знать информация о якобы беременности помощницы юмориста, и поэтому Степаненко не нужно пытаться удержать супруга, а отпустить его, не наживая таким образом врага, так как они по-прежнему вдвоем выступают на сцене.

Никита Готский