"Путь проверяют": Директор Лаймы Вайкуле отреагировал на сообщения о проверках ее деятельности

Алексей Яковлев разочаровал недоброжелателей певицы тем, что у нее есть вид на жительство и разрешение на работу в России. Поэтому бояться ей нечего.

Директор Лаймы Вайкуле отреагировал на сообщение о проверке ее концертной и прочей творческой деятельности словами о том, что артистка исправно платит налоги и работает абсолютно легально. «Пусть проверяют, если кому-то это нужно», - резюмировал Яковлев.

Супруг певицы Андрей Латковский также подтвердил, что работает Лайма в России на законных основаниях, и все в ее работе светло и ясно. Прежде прошла информация о том, что Вайкуле «потрясут» представители МВД из управлений по вопросам экономической безопасности и миграции. Проверку певица якобы заслужила «неуважением» законов страны, где она работает. вместе с тем, было обещано проинспектировать деятельность и других артистов-иностранцев, выступающих в РФ.

Однако некоторое время спустя зампредседателя общественного совета российского силового ведомства Валерий Грибакин выступил с опровержением сообщения о проверке концертной деятельности знаменитости.

Началось все с того, что во время визита в Одессу Лайма заявила, что ни за какие деньги не поедет выступать в Крыму. «Нам, как европейцам, это запрещено», - пояснила она. На нее сразу же ополчились не только многочисленные поклонники, но целый ряд коллег по шоу-бизнесу, преимущественно из России. С негодующими заявлениями уже выступил Иосиф Пригожин, Олег Газманов и многие другие.

Дарья Светозарова